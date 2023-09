Presentan ante el Congreso de México cuerpos “no humanos”

“No estamos solos. Resulta trascendental reconocer estos fenómenos en México, convertir a nuestro país en uno de los primeros en aceptar la presencia de los no humanos en nuestro planeta”: el conocido ufólogo Jaime Maussan y expertos en la materia pidieron ante la Cámara de Diputados de México reconocer la vida extraterrestre en el país. Se trata de la primera audiencia pública en una ruta para la posible legislación de fenómenos aéreos anómalos no identificados en México, mejor conocidos como objetos voladores no identificados (ovni).

Como prueba de la existencia de fenómenos anómalos, los científicos mostraron dos cuerpos de seres no humanos que, de acuerdo con una investigación realizada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), tendrían más de mil años y habrían estado sepultados todo este tiempo dentro de una diatomea, un tipo de alga que no permite el crecimiento de bacterias ni de hongos, lo que permitió su preservación.

Los cuerpos forman parte de un hallazgo hecho en Cuzco, Perú en 2017, en el que se encontraron nueve cuerpos. Con sus tres dedos y cráneos alargados, su fisonomía no corresponde a la de un humano, pero cuentan con características similares.

Para Maussan es evidente que existe la vida extraterrestre y afirmó que de tenerse el valor de aceptar “que estamos siendo visitados por inteligencias no humanas que vienen a la Tierra desde las profundidades del universo, incluso podríamos viajar a otros universos”. Además, recalcó la importancia de aceptar esta realidad para asegurar la seguridad en el espacio aéreo mexicano, reformando la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano.

Científicos internacionales y de renombre apoyan la causa

Maussan contó con el apoyo de pilotos y controladores aéreos, pero también de astrónomos de universidades como Harvard y expertos y políticos llegados de Japón, Argentina, Francia, Brasil y Perú. En los diferentes testimonios se habló de la “frustración, el hostigamiento y las amenazas” que reciben quienes se atreven a comunicar estos inexplicables hallazgos en el espacio aéreo o la superficie marina, entre otros lugares.

Uno de los invitados más prestigiosos fue el piloto de combate estadounidense y exdirector de la Marina estadounidense, Ryan Graves, quien reveló que el Gobierno de EE UU se encuentra investigando el fenómeno ovni desde hace años e insistió en que ya se tienen naves y restos de origen no humano en posesión de autoridades en Estados Unidos.

Criticó que a la fecha el Pentágono no permite que se profundicen las investigaciones sobre la materia, aunque recordó que se aprobó una ley de desclasificación controlada que plantea que para 2024 la ciudadanía tendrá que estar preparada para aceptar la presencia de entidades no humanas en nuestro mundo. En este sentido, impulsó a encontrar una solución que permita ahondar en investigaciones relacionadas con el fenómeno ovni en México.