Alemanes deben abandonar Líbano de inmediato

ste miércoles, el Gobierno alemán instó a sus ciudadanos a abandonar el Líbano ante la posibilidad de una nueva escalada de violencia.

Pidió que el procedimiento se realizara “por la vía más rápida” antes que se produzca “una escalada en la frontera entre Israel y el Líbano”.

Alemania pide a sus ciudadanos abandonar Líbano inmediatamente

El Ministerio de Asuntos Exteriores urgió a los nacionales alemanes a que se registren en la lista consular de emergencias y abandonen el país con la mayor celeridad posible.

Esto tras una reunión del gabinete de crisis del Ejecutivo del canciller Olaf Scholz.

El pasado mes de octubre, ya Berlín solicitó a sus ciudadanos que salieran del Líbano, pero en esta ocasión, tras el asesinato por parte de Israel del dirigente de Hamás Saleh al Arouri, renovó su exhortación con una mayor urgencia.

En su página web, el Ministerio de Exteriores precisó que “no se puede excluir una ulterior agudización de la situación y una expansión del conflicto”.

Especificó que el riesgo es particularmente alto en el sur del Líbano y la parte sur de la capital, Beirut.

El gobierno alemán advirtió además que no empleen la vía terrestre a través de Siria, pues Berlín no puede ofrecer asistencia consular y de donde no es posible cruzar la frontera con Turquía.

Solicitó a los ciudadanos alemanes a aprovechar las ofertas comerciales de viaje para abandonar el país.

En caso de permanecer en el Líbano, se les instruye para que hagan acopio de productos esenciales como agua, alimentos, medicinas o combustible.

Con información de El Diario 2001