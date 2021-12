Oposición peruana prepara un nuevo proyecto para promover la destitución de Castillo

Lo adelantó el líder del partido Renovación Popular, el empresario Rafael López Aliaga. La iniciativa sería presentada en tres o cuatro semanas: “Queremos tener algo bien estructurado”, señaló.

El partido opositor peruano Renovación Popular prepara para los próximas “tres o cuatro semanas” un nuevo proyecto para impulsar en el Congreso la destitución del presidente de Perú, Pedro Castillo, por el caso Petroperú, reveló este jueves el líder de esa fuerza política, Rafael López Aliaga.

La iniciativa surge solo 15 días después de que fracasara un pedido de vacancia presidencial presentada por varios bloques de la derecha, por falta de votos suficientes.

El empresario y dirigente político afirmó en una entrevista con Canal N que en “tres o cuatro semanas” la moción estará lista para llevarla al Parlamento, dado que su bloque quiere redondear un texto “bien estructurado” y capaz de conseguir esta vez el respaldo de la mayoría de los legisladores.

“En tres o cuatro semanas, porque no hay apuro, realmente; queremos tener algo bien estructurado, que tenga todos los elementos que no se pudieron investigar en la moción inicial, que no tuvo apoyo”, dijo López Aliaga.

Y añadió: “La bancada quiere hacerlo muy bien sustentado para llegar (a la vacancia); elementos hay, pero hay que ordenarlos jurídicamente, bien hecho, no algo que sale en un día”.

En medio de un duro enfrentamiento entre el sector conservador del Poder Legislativo y el Ejecutivo, el líder de Renovación Popular y excandidato presidencial justificó el nuevo intento de destitución argumentando que “a nivel de gobierno, todos los días hay un destape, un escándalo”.

“Qué inversión quieren para 2022 en un país que todos los días tiene escándalos al nivel del presidente de la república y un presidente de la república que no deja entrar a la fiscalía; él no puede obstruir a la justicia”, sostuvo López Aliaga.

El presidente Pedro Castillo enfrenta una nueva acusación por presunta corrupción, esta vez relacionada con la adquisición de 280.000 barriles de biodiésel en favor de Samir George Abudayeh Giha, un contratista de la empresa Heaven Petroleum Operators que ganó la millonaria licitación a través de la petrolera estatal PetroPerú.

Según reveló la prensa peruana, el mandatario habría asistido a una reunión con el gerente general de Petroperú, Hugo Chávez, y el propio Abudayeh Giha, quien días después saldría adjudicado.

PetroPerú declara la nulidad de la licitación

Mientras se investiga el caso en la Justicia, la compañía estatal PetroPerú declaró la nulidad de la licitación que benefició a Heaven Petroleum Operators por más de 70 millones de dólares, debido a los cuestionamientos surgidos desde los medios.

“(Petroperú) garantiza su compromiso con la transparencia en los procesos de contratación de bienes y servicios, siguiendo los procedimientos establecidos por la empresa y dentro del marco legal vigente”, señaló la firma en un comunicado citado por La República.

Por otra parte, el Gobierno de Castillo ha expresado preocupación al revelarse que la fiscal que sigue la causa, Norah Córdova, dejó expuesta su oposición al Gobierno de izquierda a través de sus redes sociales, lo que pone en duda su imparcialidad en la investigación.

Córdova ha expresado duras críticas al mandatario de izquierda, a quien tildó de “terrorista”. Además, se declara “genéticamente anticomunista” y llamó a votar por la ultraderechista Keiko Fujimori en el balotaje de junio.

Por otro lado, los funcionarios del Ministerio Público aseguraron que el presidente les habría impedido el acceso al Palacio de Gobierno, mientras que la administración de Castillo emitió un comunicado para desmentir que hubiese obstaculizado la indagatoria.

Castillo deberá declarar ante la fiscalía el martes próximo.

Con información de La Patilla