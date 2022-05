López Obrador: “Hay acuerdo con Venezuela para que una empresa estadounidense extraiga 1 millón bdp”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se refirió este martes a un acuerdo que permitiría a una empresa estadounidense extraer un millón de barriles de petróleo diarios (bdp) en territorio venezolano.

En este sentido, el mandatario mexicano considera que tal iniciativa: “Es bueno para Venezuela, es bueno para Estados Unidos, es bueno para el mundo”.

Durante el primer acercamiento entre Estados Unidos y Venezuela se habrían tratado temas de seguridad energética, a raíz de la guerra en Ucrania y las sanciones a Rusia, que pondrían sobre la mesa la opción de importar petróleo venezolano.

Presidente de México da por sentado que "ya hubo un acuerdo con Venezuela para que una empresa estadounidense extraiga 1 millón de barriles [de petróleo] diarios". La Casa Blanca negó hace unas semanas que exista tal acuerdo. Las revelaciones de @lopezobrador_ obligan a reacción. pic.twitter.com/jAATYj9DUe — Jorge Agobian (@JorgeAgobian) May 10, 2022

Condicionan presencia de México en la Cumbre de las Américas

En la misma comparecencia pública, López Obrador también advirtió que se ausentará de la próxima Cumbre de las Américas, y enviará a un delegado, si Estados Unidos finalmente decide excluir a algún país de la región.

“Si se excluye, si no se invita a todos irá una representación del gobierno de México, pero no iría yo, me representaría el canciller” Marcelo Ebrard, declaró el jefe de Estado.