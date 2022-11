Petro pide a París que cese la política antidrogas que sólo trae muertes

Gustavo Petro intervino en el Foro de París por la Paz, en el cuál aseguró que en los últimos tiempos el mundo ha estado librando dos tipos de guerras, las guerras fósiles y las guerras por el manejo de la riqueza. “Estamos enfrentando en estos tiempos, que pueden ser los del comienzo de la extinción humana, lo dice la ciencia, también los tiempos de lucha entre la humanidad y la codicia entre la humanidad y su vida y un poder mortal que se cifra alrededor de la acumulación” expresó el presidente colombiano.

Petro afirmó que la zona más violenta del mundo se encuentra en América, donde hay más rutas del transporte de cocaína en las que se deja un rastro de sangre. También aseguró que los carteles actuales rebasan muchísimo en poder al que alguna vez tuvo Pablo Escobar y que además, las grandes mafias ya no son colombianas.

“Dos decisiones mundiales: la de no dar el paso hacia la economía de descarbonizada y aislarnos del carbón y del petróleo; y la de prohibir [las drogas], cuando perfectamente los mismos dineros podrían ser utilizados ya no en la guerra, sino en la prevención del consumo, como se ha hecho con la nicotina, nos ha condenado, no a ser la gran explosión de la vida, como la naturaleza nos indica, sino un lugar de muerte, de fosas comunes, de cementerios, de desangre, de destrucción” insistió el mandatario.

En la reunión, Petro tuvo una participación que se prolongó a 27 minutos e hizo énfasis en que la guerra antidrogas persigue a millones de consumidores, pero que también son consumidores quienes se toman un trago de campaña o fuman tabaco, que muy lejos de generar un impacto positivo, la guerra antidrogas solo ha traído más muertes y se ha convertido en una de las mayores guerras de este siglo.

Con información de Unión Radio.