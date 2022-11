Siria acusó a Israel de matar a cuatro de sus soldados en un ataque con misiles

Siria acusó este sábado a Israel de matar a cuatro de sus soldados y causar heridas a un quinto militar en un nuevo ataque con misiles perpetrado por la aviación del Estado judío contra diferentes puntos del centro y oeste del país árabe, informó la agencia de noticias oficial siria SANA.

Cazas israelíes lanzaron los proyectiles sobre las 6:30 am – hora local (4:30 am – GMT), desde una posición frente a las costas sirias, en el mar Mediterráneo, y las defensas antiaéreas de la nación árabe pudieron derribar algunos de ellos, según SANA, que cita a una fuente militar no identificada, destacó Efe.

Sin embargo, los misiles que lograron alcanzar su objetivo causaron la muerte de cuatro soldados leales al presidente sirio, Bachar al Asad; hirieron a otro más y ocasionaron daños materiales todavía por cuantificar.

La agencia oficial de noticias se limitó a indicar que el lanzamiento afectó a varios puntos de la costa y del centro de Siria, sin especificar en qué regiones impactaron los proyectiles.

No obstante, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, una ONG con sede en el Reino Unido y una amplia red de colaboradores sobre el terreno, aseguró en un comunicado que el ataque aéreo tuvo como objetivo áreas ubicadas en las provincias de Hama, Homs y Latakia.

De acuerdo con la organización, Israel atacó posiciones de las milicias proiraníes aliadas de Damasco, además de un sistema de defensa antiaérea perteneciente a las fuerzas gubernamentales sirias.