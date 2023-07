Sin traslado reos de La Morita mantienen secuestro de 4 PNB

|| Redacción El Periodiquito

Ayer llegó una Magistrada para conversar con los amotinados del Centro de Garantía de Detenidos y no se logró acuerdo

Transcurridas más de 36 horas, la situación del motín de los reclusos del Centro de Atención de Garantía a los Detenidos de la Morita II, del municipio Francisco Linares Alcántara, estado Aragua, se mantiene y hasta el cierre de nuestra edición no se acordó la principal petición de los privados, como lo es el traslado al Centro de Penitenciario de la región, ubicado en la parroquia Tocorón, a pesar que a las 8:00 de la noche de este martes, se había corrido el rumor que habían liberado a los oficiales y se dispuso de un autobús para cumplir con el traslado.

FAMILIARES PIDEN NO ALLANAR

En fuentes policiales se conoció que al parecer, se presentó una Magistrada del Tribunal de Supremo de Justicia para conversar con los privados de libertad y llegar a un acuerdo, pero a la final no se concretó nada positivo.

Tanto familiares de los reos como de los oficiales secuestrados, expresaron su temor por las graves consecuencias que pueda desatar un operativo de rescate por parte de la PNB. “No pueden realizar ningún tipo de acción o allanamiento, tampoco pueden cortar los servicios básicos como la luz, el agua, hay que agotar la vía del diálogo”, solicitaron.

SE HAN PORTADO BIEN

Mauricio Peña, familiar de uno de los reos dijo que “se están portando a la altura de la situación, continúan respetando los Derechos Humanos de los policías rehenes, no los han maltratado ni verbal ni psicológicamente, los muchachos quieren diálogo, no son exigencias como dicen”. Noriannys Sánchez, madre de uno de los detenidos, dijo que ellos están cansados de tanto abuso de los policías, “Esos funcionarios no piensan que también tienen hijos, no es posible que sembrando cualquier delito, droga o una presunta violencia, están acabando con la vida de muchachos sanos, que no han delinquido” ,señaló.

También Carmen Campos dijo que aseguró“La comida que traigo, me la botan, la revisan, todo lo que traemos tenemos que pagarles a los policías, porque si no se la retienen, aquí hay mucho abuso, ellos están privados de libertad y nosotros les contamos todos los abusos que nos hacen cuando le traemos comida, nos insultan, mi esposo le sembraron droga y le fregaron no solo su vida, sino también la vida mía como esposa y de sus hijos, lo único que ellos piden es el traslado a Tocoron.”,

REUBICAR ESTE CENTRO

Ya no es la primera vez que este tipo de casos genera preocupación entre los vecinos, entre ellos la institución educativa Fe y Alegría Virgen del Rosario. En varias oportunidades los vecinos exigieron la reubicación del Centro de atención, porque representa un grave peligro para los estudiantes y profesores,

Mario Lozada dijo que “esa sede de albergue delincuencial es un peligro para los estudiantes, son sujetos de alta peligrosidad, en algunas oportunidades han logrado escapar y se fomentan enfrentamientos a tiros, puede ocurrir en la mañana o al mediodía”, indicó.