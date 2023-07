Conductor sufrió un infarto antes de caer del puente sobre el lago

Un infarto fulminante hizo que Ramón Antonio Delgado, de 46 años, perdiera el control del vehículo que manejaba y cayera desde el puente general Rafael Urdaneta hasta el fondo del lago de Maracaibo.

Miurica Rodríguez, esposa de Delgado, informó que la autopsia practicada por el equipo forense del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) reveló que el conductor sufrió un problema cardíaco.

“Él desde pequeño tenía problemas del corazón”, dijo Rodríguez en compañía de familiares desde la Funeraria La Chinita, donde son velados los restos.

Delgado cayó al lago de Maracaibo a las 6.35 p.m., del 27 de julio. Las autoridades confirmaron que viajaba solo en dirección Maracaibo-Costa Oriental del Lago. Según las experticias del accidente, el vehículo, un Conquistador plateado, se llevó por delante al menos 100 metros de la baranda del puente antes de caer al estuario.

Su esposa se enteró de la muerte de Delgado a las 11.30 p.m., del jueves 27, cuando vio un video del rescate del cuerpo. “Yo supe del accidente en el puente, pero no pensé que fuese él, porque no decían que era un Conquistador plateado. A las 11.30 p.m. me llama un compadre para preguntarme si él estaba en la casa, cuando le digo que no, me dijo que había sufrido un accidente. Lo supimos por el video donde sacan el cuerpo”, contó.

Delgado trabajaba como chofer de transporte público en la ruta de Sierra Maestra, municipio San Francisco. El carro con el que se accidentó era alquilado, agregó.

Rodríguez presume que su esposo iba hacia la Costa Oriental del Lago a buscar algunos pasajeros. Indicó que él no tenía teléfono y que la última vez que hablaron fue a la 6.00 a.m., antes de irse a trabajar. “A veces le salían carreras aparte de la ruta, porque debía pagar un diario por el vehículo”, dijo.

Indicó que la comunidad Milagro Sur, donde residía, está consternada. “Trabajó durante todo el día y estaba bien. La última vez que lo vieron fue a las 4.00 p.m., en la cauchera”.

Delgado tenía siete hijos, de los cuales tres son menores de edad. Toda su vida trabajó en el transporte público.

Con información de El Pitazo