Borges renunció a la comisión internacional y pidió la salida de Guaidó

Este domingo Julio Borges renunció a su cargo de comisionado administrativo para las Relaciones Exteriores del líder político opositor Juan Guaidó.

“El martes (7 de diciembre) pondré mi cargo a la orden en la Asamblea Nacional legítima (AN 2015), porque la asamblea fue la que me nombró y ellos deben decidir qué hacer con él”, dijo Borges a través de una rueda de prensa vía Zoom.

Asimismo, explicó que va "a dejar el cargo que tuve hasta ahora para dar está lucha de desmantelar y transformar las cosas para volver a construir un proyecto, un camino y una unidad”.

“Eso que dice Juan Guaidó que se va cuando caiga Nicolás Maduro, es parte del problema, nosotros pensamos que tenemos que hacer un proceso radical. No hay ruta, no hay unidad y no hay una estrategia”, agregó.

Con información de Diario 2001