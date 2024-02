Un “triunfo histórico”: reacciones ante la victoria de Bukele

Nayib Bukele, quien se declaró ganador de las elecciones de El Salvador el domingo y lidera ampliamente el conteo de votos en los resultados preliminares, ha recibido múltiples mensajes de felicitación en las últimas horas.

A continuación, te presentamos las felicitaciones a Bukele por parte de algunos gobiernos del mundo y organizaciones, que ya han reaccionado a pesar de que los votos se siguen contando.

Las reacciones tras las elecciones presidenciales

Estados Unidos

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, felicitó a Bukele y dijo que espera seguir dando prioridad a la buena gobernanza.

“Felicitaciones al presidente electo Nayib Bukele de El Salvador por su victoria electoral. Esperamos seguir dando prioridad a la buena gobernanza, la prosperidad económica inclusiva, las garantías de juicio justo y los derechos humanos en El Salvador en el marco de la Estrategia de Causas Raíz”, dijo Blinken en X.

México

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México felicitó a Bukele “por su victoria”. “Confiamos en seguir construyendo un futuro de cooperación y desarrollo mutuo entre nuestras naciones”, escribió en X, antes Twitter, la Cancillería.

Guatemala

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, también le extendió su reconocimiento. “El pueblo salvadoreño ha elegido y ha hecho escuchar su voluntad. Guatemala les tiende la mano para avanzar en paz y desarrollo para nuestras naciones hermanas”, dijo a través de X.

Honduras

La mandataria de Honduras, Xiomara Castro, felicitó a Bukele por “su gran triunfo electoral” y le deseó “éxitos en su nuevo mandato”.

Panamá

Mientras tanto, su par de Panamá, Laurentino Cortizo, se comprometió a seguir “fortaleciendo los vínculos de amistad y colaboración”.

Paraguay

Santiago Peña, presidente de Paraguay, dijo que habló por teléfono a Bukele para felicitarlo por su triunfo en las elecciones.

“Acabo de conversar telefónicamente con Nayib Bukele para felicitarlo por su gran triunfo de hoy. ¡Desde el Paraguay felicitamos al pueblo salvadoreño por una nueva jornada democrática y reafirmamos nuestro compromiso de trabajar para fortalecer la cooperación entre nuestros países!”, publicó Peña en X.

China

China felicitó a Bukele y a su partido Nuevas Ideas por lo que calificó como “triunfo histórico en estas elecciones”.

“Extendemos nuestras más sinceras felicitaciones al Presidente Nayib Bukele y a su partido Nuevas Ideas por el triunfo histórico en estas elecciones. Desde ya, nos ponemos a disposición para fortalecer lazos de amistad y la cooperación bilateral entre ambos países”, escribió en X la Embajada de China en El Salvador.

Ecuador

Ecuador felicitó a Bukele por su victoria electoral luego de que el TSE de El Salvador diera a conocer los primeros datos de los resultados preliminares.

“Felicitamos al presidente Nayib Bukele por su elección para un nuevo periodo, así como al pueblo salvadoreño por su ejemplar actitud cívica y democrática. Ecuador y El Salvador continuarán impulsando una activa agenda bilateral de cooperación y amistad”, dijo la Cancillería ecuatoriana en X.

OEA

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, dijo que la ciudadanía se había “expresado de forma contundente en las urnas” a favor de Bukele.

CEPAL

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), por su parte, también felicitó a Bukele. “Reafirmamos nuestro compromiso en seguir trabajando por un futuro más #productivo, #inclusivo y #sostenible para todos los salvadoreños”, escribieron desde el organismo.

