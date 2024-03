Abogado de MCM lamentó que todavía no haya fecha de elecciones presidenciales

Nota de Prensa

Perkins Rocha, abogado que lidera el comando de campaña de María Corina Machado, lamentó que hasta la fecha –y pese a las públicas discusiones del calendario electoral en la Asamblea Nacional (AN)- no se haya definido el cronograma electoral. “Venezuela es el único país de la región que este año constitucionalmente le corresponde un cambio político y todavía no ha fijado fecha. Tenemos la presentación de un cronograma y todavía no está la fecha, fecha que hemos exigido”.

El también experto en derecho público aseguró que “para nosotros la fecha más conveniente es ya; para el país, la tradición constitucional siempre había sido el último mes del año”.

“No entendemos por qué tanto misterio ni tanta parafernalia para buscar algo tan sencillo que está internalizado en el venezolano”. Agregó además que están preparados y que “cada día es ganancia, pero si queremos atender a lo que ha sido nuestra historia, nuestra costumbre republicana, debería ser el último domingo de la primera quincena del último mes del año”.

También se refirió a la inhabilitación de la líder opositora: “María Corina Machado está habilitada en lo jurídico, porque no existe una condena penal, y en lo político acaba de venir de un proceso que se llevó a cabo en octubre del 2023 donde casi tres millones de venezolanos apostaron por su candidatura para que fuera la próxima presidenta de la República”.

Sobre la posibilidad de darle paso a otro candidato, Rocha remarcó: “no está planteado (…) este es el momento de los ciudadanos, y es el momento de María Corina Machado, para no salirnos del camino”.

En relación a cómo haría Machado si el sistema automatizado del Poder Electoral no permite su inscripción como candidata, aseguró que “estamos preparados para eso (…). Estamos construyendo un nuevo vínculo político con el ciudadano”.