Maduro inscribió su candidatura presidencial ante el CNE

Nicolás Maduro inscribió su candidatura presidencial este lunes 25 de marzo ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), en busca de su tercer mandato consecutivo.

“Ponemos el destino de la patria en sus manos y sabemos que usted nunca defraudará a este pueblo”, dijo el primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello a Maduro al entregar los recaudos de la postulación.

Durante su discurso, el mandatario nacional dijo que “hoy he venido no solo a inscribir mi nombre, sino para inscribir un sueño de patria (…) esta no es una elección por un color, un hombre o un nombre. Lo que vamos a elegir el 28 de julio es el derecho al futuro, el derecho a existir, el derecho a la vida, el derecho a la independencia, el derecho a tener patria”.

Destacó que fue elegido por casi cinco millones de militantes, quienes dieron sus razones para su nueva postulación.

“Casi 5 millones de hombres y mujeres de esta tierra, levantaron sus actas, dieron sus razones, su fuerza, su verdad para postular el nombre de este hombre de Caracas, de a pie, de este hombre de los barrios, de este hombre humilde como candidato a la Presidencia de la República”, comentó.

Maduro fue postulado con el respaldo de estas organizaciones políticas: Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Partido Comunista de Venezuela (PCV), Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), Organización Renovadora Auténtica (ORA), Patria para Todos (PPT), Unidad Popular Venezolana (UPV), Partido Verde, Somos Venezuela, Alianza para el Cambio, Podemos Tupamaro, Enamórate Venezuela y Futuro Venezuela.