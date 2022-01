El médico infectólogo Julio Castro afirmó este lunes que 80% de las transmisiones de COVID en Venezuela son de la variante ómicron. La afirmación la hizo el experto según las cifras que maneja el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas.

“Es una enfermedad que se parece más a un catarro común, empieza con malestar al principio, dos o tres días de malestar y moco nasal, y después empieza a mejorar progresivamente. O sea, que ya esa fase de dificultad respiratoria que nos preocupaba tanto, casi no se produce”, explicó Castro en una entrevista.

El experto dijo que los datos señalan que la proporción de pacientes no vacunados afectados por la ómicron es casi 15 veces mayor que los que se han aplicado la dosis contra el COVID-19.

“La vacuna no evita que me dé la enfermedad, la vacuna lo que evita en una proporción muy alta que me dé la enfermedad severa o que vaya a terapia intensiva o que me muera. Eso es uno de los grandes beneficios”, expuso.

Castro indicó que la mayoría de los infectados se mantienen en sus casas, con un cuadro respiratorio superior. Pero, subrayó, ataca a personas inmunosuprimidas y a adultos mayores. “Tenemos pacientes en terapia intensiva, tenemos pacientes que han fallecido en las últimas semanas y no sabemos si esos pacientes eran ómicron”, afirmó.

