Rechazan uso de la vacuna cubana en niños de Venezuela

La presidenta de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, Tamara Salmen, rechazó el uso de las vacunas cubanas contra el COVID-19 en niños y adolescentes por falta de estudios científicos.

"Nosotros no aprobamos, no avalamos la aplicación a la población en general de productos biologicos o candidatos vacunales de los cuales no se tiene mayor información científica", dijo.

La especialista aseveró que avalan la inmunización de niños a partir de los 12 años con las vacunas Sinopharm y Sinovac porque han demostrado "buena seguridad y efectividad en este grupo poblacional" de otros países.

A su juicio, los recientes anuncios sobre la aplicación de los candidatos vacunales "lo único que se está logrando es que la gente tiene miedo a vacunas a sus hijos a cualquier edad y con cualquier vacuna".

Con información de UR