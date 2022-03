Intentan la presencialidad en medio de fallas en servicios e infraestructuras

|| Glenn Requena / Fotos: Cortesía/Glenn Requena

Hay instituciones que desde hace semanas reciben a toda la matrícula divididos por grupos

Tras los anuncios del Ejecutivo nacional de iniciar las clases presenciales a todos los niveles desde ayer, en Aragua comenzó la adecuación para cumplir con la medida. En las escuelas recibieron masivamente a los estudiantes, para arrancar la “normalidad” en lo que queda de año académico 2021 – 2022.

Leonardo Alvarado, autoridad única en educación en la entidad aragüeña, informó que los maestros y alumnos se incorporaron a las casas de estudio para dejar atrás la virtualidad y terminar el segundo momento pedagógico, para continuar con el tercer momento en la segunda semana de abril.

Afirmó que la población estudiantil tiene garantizada el Programa de Alimentación Escolar (PAE) e irán a un proceso de formación con todo el magisterio, para fortalecer la atención integral de los niños y adolescentes en las escuelas de los 18 municipios.

RECORRIDO

El equipo reporteril de El Periodiquito hizo un recorrido por algunas instituciones en Maracay, donde se conoció que la educación en tiempos de pandemia no ha llegado a su fin, pero siguen las orientaciones de las autoridades. Andreina Paragini, directora encargada del Liceo Agustín Codazzi, resaltó que de la matrícula de 1.200 estudiantes han ido asistiendo a clases desde hace días, bajo las medidas de bioseguridad.

Enfatizó que desde que comenzaron las actividades escolares reciben a todos los alumnos, pero por grupos, ya que las aulas no tienen la capacidad para mantener el distanciamiento de más de dos metros.

UNIVERSIDADES

Héctor Pinto, estudiante de la Universidad Central de Venezuela (UCV), núcleo Cagua, indicó que el instituto está en estado deplorable, por lo que “la presencialidad es inviable”. Hay salones que no tienen techos ni puertas. Además, que aparentemente continúan los robos de pupitres.

Solicitó a las autoridades que aprovechen sus herramientas para reparar la universidad, existe un plan de recuperación de la ciudad universitaria de Caracas, pero no abarca las sedes de Maracay, Cagua y Barquisimeto.

Por su parte, Gabriel Díaz, estudiante de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), en Maracay, aseguró que los espacios universitarios no están en condiciones de retomar la presencialidad al 100%.

En la pandemia fueron víctimas de robos en los salones, biblioteca, laboratorios, entre otras áreas. “Es imposible pensar en un reinicio de clases con tantas carencias”, explicó.

Manifestó que los estudiantes tienen una beca de un dólar y no pueden cancelar un pasaje estudiantil que no se está cumpliendo. Los servicios médicos y alimenticios tampoco funcionan y aún no hay respuestas de las autoridades.