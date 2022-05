Recomiendan a choferes tener conciencia a la hora de manejar

|| Luis Chunga

Las causales de accidentes son hablar por celular, estado etílico, no respetan las señales de los semáforos y exceso de velocidad

Conductores de diferentes unidades de transporte público y privado, coincidieron al asegurar que los choferes deberían de hacerse un acto de conciencia antes de manejar un carro, para evitar ser responsables de los múltiples accidentes de tránsito que están ocurriendo últimamente.

Mencionaron que el problema de contestar o escribir mensajes por el celular, manejar en estado etílico, exhibirse con el exceso de velocidad, no respetar las luces del semáforo, son algunos de los factores por el cual se generan los accidentes.

Según Pablo Sánchez, “los responsables de accidentes también deberían de cumplir una condena mínima de 20 años de cárcel, ellos no solo le quitan la vida a una persona, sino que le llevan la desgracia a una familia completa, lamentablemente aquí en Aragua no hay autoridades que le pongan freno a esta situación, ni siquiera los mismos fiscales de tránsito, esa figura debería de desaparecer”, dijo.

También Manuela Velázquez, consideró que “llevo manejando 20 años y nunca he estado involucrada en un accidente, nunca me han multado y soy respetuosa de las señales de tránsito, es por eso que con conciencia, pido que los choferes irresponsables deben ser encarcelados, tengan o no tengan dinero “.

Lico Requena expresó que “aquí no hay respeto por nada, la vida no vale nada y los choferes cometen muchas infracciones cuando están frente al volante, he visto que en plena ciudad llevan a un bebe en sus brazos mientras manejan, otros están mandando mensajes, otros conducen borrachos, pero como aquí a nadie le importa, seguirán ocurriendo los accidentes”.

Melani Quiroga, piensa que “es triste que en las últimas semanas estén ocurriendo tantos accidentes con pérdidas de vidas humanas, por favor señores conductores sean prudentes cuando estén manejando, recuerden que tienen familia y si ustedes arrollan a alguna persona, son culpables de la desgracia de la familia que no conocen, otros pueden quedar discapacitados. Hay choferes que parece que buscan la desgracia, tengan compasión, que una persona que muere atropellada es una desgracia para otra familia” dijo

Finalmente, Iván Lara considera que “es triste lo que está pasando con las muertes en los accidentes de tránsito, nadie respeta la señalización de los semáforos, la gente maneja borracha, otros se creen dueños de la vida ajena, el vehículo es un medio de transporte y no se debe utilizar para matar gente”.