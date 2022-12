Diputada Melina Vásquez: Deben Influir las familias en la promoción de valores desde el hogar

La diputada de la Asamblea Nacional (AN) Melina Vásquez, se pronunció sobre los hechos relacionados a la pedofilia y abuso sexual desencadenado en diferentes regiones del país durante los últimos meses.

Vásquez aseguró que, este tema debe abordarse responsablemente y de forma directa con los niños, niñas y adolescentes, “aunque los venezolanos somos ciudadanos de principios, solidarios y sensatos, se ha presentado una ola de casos de abuso sexual a menores de edad principalmente por integrantes o personas cercanas al núcleo familiar”.

En consecuencia, la parlamentaria consideró que los organismos del Estado deben continuar en la aplicación de las normativas judiciales, incluso de prevención, además del seguimiento psicológico para las partes involucradas.

“El papel de la Fiscalía General del Ministerio Público (MP) debe mantenerse en su actuación para capturar a quiénes cometen estos abominables hechos pero a su vez se tiene que dar tratamiento psicológico a estos sujetos, pues esta conducta inescrupulosa refleja la ausencia de salud mental”, señaló.Debido a la grave situación que se ha presentado en el país, Vásquez agregó que, “se debe brindar atención no solo a los agresores, sino también a las víctimas”, opinó.

Por tal razón, la legisladora opositora resaltó que se encuentra impulsando la creación de una “Campaña de Protocolo y Prevención”, para los padres, así como a la comunidad en general, la cual contará con el apoyo de los profesionales de la salud, educación; además de los distintos organismos competentes gubernamentales.

Cobertura desde el seno familiar

La legisladora puntualizó que, la labor de vigilancia no le competen solo al Estado venezolano, también involucra el hogar, “los padres son quienes tienen la mayor responsabilidad en el cuidado de sus hijos, se debe hablar desde la familia sobre sexualidad, no incitarlos al sexo, sino abordar el tema de manera sencilla y con la confianza que generan los representantes responsables”.Vásquez opinó que, es necesario explicarle a los niños sobre las realidades de la vida, “a nuestros hijos debemos hablarles con claridad, decirles que no deben dejarse tocar por nadie de ninguna manera, que no está bien el empleo de un lenguaje agresivo o amenazante y mucho menos obligarlos a realizar actos que no son correctos”.

Debido a esto, consideró que esto debe asentarse en el seno familiar, dónde el rol de los padres sea el factor primordial en casa; ya que son ellos quienes deben ejercer un papel protagónico en lo que respecta a la confianza de sus hijos.

“Estamos en el momento preciso de rescatar esos valores que han asignado nuestro país, preservando el concepto de familia y asumiendo la defensa de los más vulnerables”, concluyó la diputada.