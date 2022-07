La Liga Municipal definirá a sus campeones este sábado

|| Carlos Duno

Ocho equipos disputarán este sábado las finales de la Liga Inter Municipal Premier de fútbol campo en La Morita, estado Aragua.

Los clubes ganadores tendrán el derecho de participar en los Nacionales de fútbol menor de la Fundación de la Liga Nacional.

Las acciones comenzarán a las 9:20 de la mañana con el partido de la Sub 12 entre Pumas FC y La Escuelita FC. En la Sub 14, Deportivo Estrellas de Aragua y Club Deportivo El Paraíso se enfrentarán, mientras que la Sub 16 estarán otra vez Estrellas de Aragua y Club Deportivo. Para el cierre del evento, Club Deportivo y La Escuelita definirán el campeón en la Sub 18.