Vinagre para las plantas: beneficios y cómo utilizarlo

¿Jardín frondoso en casa? Con el vinagre lo podrás conseguir. Aunque es un ingrediente utilizado en cocinas para diversidad de recetas, del mismo modo, esta sustancia es utilizada para algunos remedios caseros y hasta para limpiar nuestro hogar.

Lo que probablemente no sabías, es que el vinagre es mágico para mantener las plantas de tu jardín hermosas y sanas. Hoy conocerás los diferentes usos y trucos que puedes implementar con él para mantener tus flores bien cuidadas.

No solo lo podrás usar para limpiar tus macetas, sino que también será muy útil para mantener a raya los insectos que se comen tus lindas plantas y flores. Lo mejor es que funciona en plantas tanto del jardín como del interior.

Usos del vinagre para tus plantas de jardín

Uno de sus usos en tu vegetación es para mantenerlas libre de hongos. La acidez del vinagre hará que los hongos no proliferen, y si ya están, poderlos eliminar efectivamente sin dañar la planta. En una taza de té de manzanilla, agrega 2 cucharaditas de vinagre blanco, y con la ayuda de un atomizador, rocía semanalmente sobre tus maticas.

¿Hormigas? No te preocupes, con este truco ya no serán un problema para tus flores dentro y fuera de casa. No es de extrañarse que a las hormigas les guste vivir entre tus plantas, pero para ella, ni para ti, esto es beneficioso. Para eliminarlas salo deberás mezclar dos partes de agua con una de vinagre y rocía el líquido sobre el camino y entrada de hormigas a tu jardín.

Si posees árboles en tu jardín, y estos están llenos de sabia en su tronco, no solo los hará ver estéticamente mal, sino que será un atractivo para insectos. Para eliminar esto de tus árboles, solo deberás empapar un paño con vinagre blanco y frotar sobre la sabia. Esto hará que puedas retirarlo fácilmente.

Cuando llega la época de lluvia, es común que el jardín se llene de mala hierba. Esta le roba nutrientes de la tierra a tus plantas, debilitándolas, y en algunos casos, matándolas. Para quitarte este dolor de cabeza, y lucir un jardín hermoso, sin mala hierba durante la época de lluvia, el vinagre hará el trabajo por ti. Mezcla un galón de agua con dos tazas de vinagre y dos cucharadas de jabón para lavar platos, y rocía sobre el suelo de tu jardín, Esto matará únicamente la mala hierba.