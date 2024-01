Michael Bolton reveló que lo operaron de un tumor cerebral

En un comunicado en redes sociales, el cantante Michael Bolton, de 70 años, reveló que el tumor fue descubierto justo antes de las navidades, tras lo que tuvo que someterse a una intervención de emergencia, que fue “un éxito”.

“Me estoy recuperando en casa, rodeado del tremendo amor y apoyo de mi familia”, escribió en Facebook el intérprete de How Am I Supposed To Live Without You.

Su recuperación tomará previsiblemente unos meses, por lo que Bolton se tomará “un descanso temporal” de los conciertos.

Estaba previsto que el cantante actuara a partir del 1 de febrero en una gira por diferentes ciudades de Estados Unidos, Suiza y Reino Unido, según su página web.

Bolton dijo que ofrecerá más detalles tan pronto como le sea posible.

¿Quién es Michael Bolton?

Michael Bolton, cuyo apellido real es Bolotin, es un cantautor estadounidense, quien es reconocido por ser una de las figuras centrales del soft-rock y la balada romántica de Estados Unidos de los años 80 y 90.

El cantante se dio a conocer en especial tras la canción How Am I Supposed to Live Without You, que escribió con Doug James para Laura Branigan, quien la grabó y la lanzó en 1983.

La canción logró ubicarse en la posición número uno en las listas Adult Contemporary de Canadá y Estados Unidos. Sin embargo, el gran éxito de How Am I Supposed to Live Without You llegó en 1989 con el tercer álbum estudio de Michael Bolton: Soul Provider.

En aquel álbum, Michael Bolton incluyó su propia versión de How Am I Supposed to Live Without You, que llegó a ser número uno en Billboard Hot 100 y Adult Contemporary.

La canción también lo llevó a ser reconocido como la Mejor interpretación vocal pop masculina en los premios Grammy.