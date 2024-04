Padre de Pedro Fernández se arrepiente del daño que le hizo al cantante

José Luis Cuevas, padre del cantante Pedro Fernández, publicó recientemente un video en su cuenta de TikTok para pedirle perdón a su hijo por abandonarlo cuando era niño. Además de rogarle una oportunidad para estar en su vida.

El progenitor del artista mexicano decidió expresar públicamente su arrepentimiento luego de que el también actor ofreciera una entrevista para el programa Ventaneando, en la cual habló de la ausencia de su padre.

“No teníamos ni para comer. Fue una etapa muy difícil, de mucha austeridad, de mucha hambre”, contó Pedro Fernández durante la conversación y afirmó que desde muy joven cantó para ayudar económicamente a su familia.

Ante esto, José Luis Cuevas apareció en las plataformas digitales para aceptar su error sobre los momentos difíciles que tuvieron que enfrentar sus hijos para salir adelante sin el apoyo de su padre.

“Hijo, me siento muy mal de haber oído esto, me doy cuenta que te sientes, o te sentiste, muy abandonado en aquellos años, son errores que cometemos, este fue uno de los míos. Te sentiste muy abandonado y eso lo llevo siempre, todos los años, en mi corazón y me arrepiento”, expresó

Asimismo, el progenitor del intérprete de La mochila azul y Mi forma de sentir, dejó claro que espera poder hablar personalmente con Pedro Fernández sobre todo lo que ambos han vivido en los últimos años.

