¿Deyna Castellanos se comprometió?

La futbolista venezolana y jugadora del Atlético de Madrid de la Primera División de España, Deyna Castellanos, hizo uso de sus redes sociales para publicar varias imágenes en lo que parece ser una ceremonia de matrimonio, en las que ella y su pareja están junto a sus familiares y amigos más cercanos.

A pesar de que no ha ofrecido más detalles que un simple mensaje que dice: “Amigos que son familia, que día más bonito e inolvidable”, todo apunta a que no fue como tal un matrimonio, sino un compromiso entre la criolla y su novia, de la cual no se tienen muchos detalles.

A través de su cuenta oficial en Instagram, Deyna posteó varias fotos de la celebración que tuvo lugar en Madrid, España, donde se le ve muy feliz y vestida muy elegante junto a familia y amigos.