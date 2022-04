Más de tres mil niños venezolanos en Colombia están en proceso de restablecimiento de derechos

Actualmente, 3.643 niños, niñas y adolescentes venezolanos tienen en Colombia un proceso activo de restablecimiento de sus derechos, es decir, son menores que han sido víctimas de delitos como violencia sexual, abandono y trabajo infantil.

Ante esta situación, Noticias RCN encontró que hay un enredo legal en el país para que estos niños puedan ser adoptados. El informe señala que las regiones más afectadas por este problema migratorio son Bogotá, Valle del Cauca, Santander y Norte de Santander.

De hecho, según conoció este medio, el 22% de los migrantes venezolanos radicados en Colombia son menores de edad (420.000); sin embargo, lo preocupante de la situación es que, según estadísticas del Icbf, 8.641 niños están en proceso de restablecimiento de derechos desde el 2019 a la fecha, de los cuales, 1.195 ingresaron al Pard (Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos) por abandono.

“En el sistema hay más de 8.000 niños, los cuales crecen en hogares sustitutos, no solamente con un vacío emocional de no contar con una familia, sino también con todo lo que conlleva el desarrollo de un niño”, dijo María Carolina Moreno, coordinadora Fundación Casa de la Madre y el Niño.

Problema con la adopción de niños migrantes

En ese país hay, más de 4.000 menores colombianos esperan ser adoptados, así como muchos otros de origen venezolano; no obstante, la legislación actual no se los permite puesto que no tienen nacionalidad colombiana.

Ante esta situación, organizaciones y defensores de los derechos de infancia, hacen un llamado para que se eliminen las trabas que impiden la adopción de niños migrantes venezolanos en estado de abandono

“A través de un proyecto de ley que permita la nacionalización de los niños en Colombia, para que sean tratado y se les permita garantizarle sus derechos, que sean tratados como niños, independientemente de su lugar de nacimiento”, añadió Carolina Moreno.

Así las cosas, la Corte Constitucional estudia una tutela que busca solucionar esta problemática, luego de que se conociera el caso de un menor que no pudo ser puesto en adopción, tras ser abandonado por su madre, por la falta de nacionalidad colombiana.88

Con información de Noticias RCN