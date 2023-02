Murió uno de los heridos en tiroteo en Maracay

|| Luis Chunga

Dos de los presuntos delincuentes que lo acompañaban seguían recluidos en el Hospital Central de Maracay bajo resguardo policial

En horas de la madrugada de este viernes falleció uno de los presuntos delincuentes que junto con dos de sus cómplices protagonizaron un fuerte tiroteo en el centro de la ciudad de Maracay, municipio Girardot, estado Aragua, la noche del pasado jueves. Mientras que sus dos cómplices se encuentran con pronóstico médico reservado.

Sobre la identidad del occiso no se obtuvo, ya que no portaba documento, este sujeto, en compañía de sus dos cómplices, habían robado a varias personas en un puesto de comida rápida en Santa Rosa, lo que no se esperaron es que entre las víctimas estaba un oficial de la PNB, quien les hizo frente e inició una persecución cuando huyeron en un Chevrolet, modelo Corsa, color blanco, placa 7A4A5ST, el cual estrellaron contra una unidad móvil de la casa de la mujer de Aragua, la cual estaba ubicada en la calle Carabobo con avenida Bolívar, luego de impactar al delivery Roger Salcedo, de 30 años, quien se desplazaba en su moto Bera de color azul.

ES UNA BANDA

Por fuentes extraoficiales se conoció que estos sujetos son una banda de ladrones que opera en Mariara, y vienen a Maracay a cometer sus fechorías, no obstante; los funcionarios de la DIP de la PNB se encuentran en las investigaciones para dar con el resto de los integrantes.