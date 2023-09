Diosdado Cabello dice que la oposición no puede declinar apoyo del CNE

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello aseguró este miércoles que la oposición no puede declinar el apoyo técnico del Consejo Nacional Electoral (CNE) para la primaria.

En su programa “Con el Mazo Dando”, el diputado afirmó que la oposición venezolana no ha “organizado correctamente” la Elección Primaria del 22 de octubre; es por ello que -según él- continúan renunciando miembros de las comisiones regionales y de la Plataforma Unitaria.

“Vino el CNE y les lanzó el salvavidas, se agarraron y se pegaron. Ellos no pueden declinar el apoyo del CNE porque sino no hay primarias (…) Muchos no están de acuerdo cómo están llevando esa elección”.

Asimismo, enfatizó que los dirigentes políticos participantes en los comicios no tienen una posición coherente sobre La Primaria. “Incoherencias. No hay una posición firme de alguno de la oposición”. Además, cuestionó la “unidad” de la oposición. Cabello señaló que hablar de la unión de los partidos es una “mentira” que le dicen a la comunidad venezolana.

Cabello también habló sobre la propuesta de Voluntad Popular para discutir una posible sucesión en caso de ganar La Primaria un candidato inhabilitado. Ante esto, el diputado opinó que la oposición quiere instaurar una “monarquía”.

Con información de El Público TV