Designan a responsables para la Gran Misión Venezuela Mujer

El presidente Nicolás Maduro, dio a conocer los responsables por áreas, de la Gran Misión Venezuela Mujer, denominado “Sistema de Comunicación y Cultura”, con el propósito de ejecutar las políticas de desarrollo y ejecución de este importante programa social.

La primera dama y diputada a la Asamblea Nacional (AN), Cilia Flores de Maduro, será la coordinadora jefa de la Gran Misión Venezuela Mujer. La vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, fungirá como secretaria Ejecutiva, “para que, en el Consejo de Vicepresidentes, en el Consejo de Ministros, tenga el control, la supervisión y el desarrollo de la Gran Misión Venezuela Mujer y no falte nada, no falle nada igual”, explicó el primer mandatario.

Al grupo se le sumó la ministra para la Ciencia, Tecnología e Innovación, Gabriela Jiménez, de la Mujer, Diva Guzmán, y de Salud, Magaly Gutiérrez, como las responsables de cumplir los programas del primer vértice “Protección de la salud y la vida de la mujer en todas las etapas de su vida”.

En el segundo vértice “Educación para el empoderamiento de la mujer venezolana” estarán al frente la ministra de Educación, Yelitza Santaella, de Educación Universitaria, Sandra Oblitas y el presidente del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces), Wuikelman Ángel.

El tercer vértice “Mujer, sujeto económico independiente”, estará representado por la ministra de Finanzas, Delcy Rodríguez, de Comercio, Dheliz Álvarez y la presidenta del Fondo Nacional de Emprendimiento, Maryury Bargiela.

En el cuarto vértice “Erradicación de la violencia contra la mujer y justicia de género oportuna”, ejecutarán los programas la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el fiscal General de la República, Tareck William Saab.

La ministra de la Mujer, Diva Guzmán, garantizará el desarrollo del quinto vértice “Mujer, protagonista y su participación en Venezuela”, así como también las líneas organizativas.

El nuevo vértice “Sistema de Comunicación y Cultura”, estará representado por el ministro de la Cultura, Ernesto Villegas, “eso fue una propuesta que surgió de la reunión del Estado Mayor y la aprobé”.

|| Con información de Globovisión