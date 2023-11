Juramentado Comando de Campaña “Venezuela toda” en defensa del Esequibo

El coordinador de la campaña electoral y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hizo un llamado al pueblo venezolano a acudir el próximo 3 de diciembre a votar en el referendo consultivo sobre la Guayana Esequiba, “por la defensa de Venezuela, en unidad nacional, sin parcialidad política, religiosa o social”.

Desde el Teatro Nacional, donde fue instalado el comando de campaña “Venezuela Toda” para Caracas, apuntó que durante 30 días todo el pueblo venezolano recorrerá las calles con volantes, folletos, y con un mensaje sobre la historia del porqué la Guayana Esequiba le pertenece a Venezuela.

Rodríguez llamó a convencer al que no esté convencido de que es necesario ir a votar. Destacó: “si no fuera importante la defensa de nuestro territorio, el presidente de Guyana, Irfaan Ali, no estaría preocupado y pidiendo intervención de la Corte Internacional de Justicia, para que detenga el Referéndum Consultivo”.

Sobre el presidente de Guyana dijo que se trata de “una persona arrastrada a los intereses de la Exxon Mobil y un ladrón, que quiere quitarnos nuestro territorio, para apoderarse de nuestro mar territorial y nuestros recursos”. Así que reiteró el llamado a todo el pueblo de Venezuela, en medio de las diferencias políticas, “a mostrar parcialidad por primera vez en la historia, para alimentar y sumar fuerzas por la defensa de nuestro territorio”.

“Esto no es un asunto de política, esto es un asunto de vida o muerte, esto es un asunto de amor propio, esto es un asunto de fuerza, de soberanía, de determinación”, resaltó el diputado.

Asimismo, Rodríguez envió un mensaje a los Gobiernos y a organismos internacionales que hacen campaña para que Venezuela no realice el referéndum consultivo. “¿Cómo se va a meter una instancia extranjera en el pueblo de Simón Bolívar”.

“Les vamos a responder con millones de voces el 3 de diciembre. Les vamos a responder con millones, sí, cinco veces, sí, sí a las cinco preguntas del referéndum consultivo”.

Rodríguez también explicó que, la ciudad capital contará con un Comando de Campaña por cada parroquia y por circuitos.

Comando de Campaña de Caracas

Rodríguez juramentó a los integrantes del Comando de Campaña Venezuela Toda que estará al frente en la ciudad de Caracas:

Secretaria Ejecutiva, Anagibell Rivera

Equipo de Coordinación, Juan Carlos Alemán

Propaganda y Comunicación, Jorge Márquez

Coordinador del Equipo Jurídico, Divulgación y Educación, Jorge Cordero

Coordinador del Equipo de Defensa del Voto, Carlos Mogollón

Equipo de Amplias Alianzas y Campaña, Alexander Nebreda

Movimientos y Sectores Sociales, Maricarmen Moreno

Coordinador de Actividades con el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, Elizabeth Bracho y Erika Bernal

Estrategia Electoral, Astrid Albornoz

Equipo de Movilización Permanente, Carmen Cerpa

Vocería y Redes Sociales, Ricardo Barreto