Maduro acusó a ExxonMobil de querer frenar el referendo del 3-D

El presidente Nicolás Maduro, señaló ayer que la petrolera ExxonMobil “ha pagado muchos billetes a influencers para confundir” la causa histórica sobre el Esequibo, con lo cual pretende “comprar conciencias e intenta tumbar el referendo” consultivo sobre la defensa del territorio en disputada con Guyana.

Durante el encuentro con la maquinaria 5×5 en defensa de la Guayana Esequiba, el jefe de Estado afirmó que la consulta popular organizada por el Consejo Nacional Electoral se realizará el próximo domingo: “Llueva, truene o relampaguee”.

Asimismo, el Jefe de Estado llamó a “unir esfuerzos, unir fuerzas, pero sobre todo unir el alma de la Venezuela Toda, de la Venezuela de fe” para consolidar la victoria electoral este 3 de diciembre.

En particular, reiteró el llamado al gobierno de Estados Unidos a que observe la realidad del país, “abran los ojos, miren bien, escuchen bien, no es un hombre, no es Maduro, es un pueblo, es el hombre, es la mujer de a pie, es el niño, es la niña”.

Resaltó que aunque la administración de Washington, “quiere manchar, dañar, ensuciar, impedir el referéndum”, en Venezuela “tendremos una gran fiesta popular, electoral, de participación y decisión el 3 de diciembre ¡Eso está escrito y así va a suceder!”.