Inicio de las reuniones tripartitas es un éxito para el país

El presidente de Fedecámaras, Carlos Fernández, calificó como un “éxito” la visita de la comisión técnica de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a Venezuela, luego de la solicitud presentada por el gremio empresarial y las centrales sindicales.

“Ya solamente haber logrado que se instalará el foro de diálogo social implica que se va a comenzar a trabajar en las recomendaciones que dio la OIT para corregir y mejorar las relaciones de la fuerza de la producción”, dijo. “Creo que es un éxito porque además se acordaron cuáles son los primeros temas que se van a tratar, se fijaron algunas instancias y se establecieron algunos responsables para hacer evaluaciones constantes”, acotó.

Fernández considera que haber logrado un espacio de diálogo tripartito para mejorar las condiciones sobre la recuperación del salario debería ser aplaudido por la sociedad venezolana.

Sostuvo que el tema del sueldo es muy difícil de tratar ya que está vinculado con los niveles de productividad. Afirmó que para poder revertir los efectos negativos que pesan sobre el salario del venezolano es imprescindible recuperar el tamaño y dinamismo de la economía.

“Si queremos una recuperación sustentable necesitamos inversiones por muchísimo mayor plazo y con otros perfiles y esas inversiones no van a llegar mientras no haya confianza”, agregó. Fernández enfatizó que la confianza no depende de un decreto gubernamental sino de la solidez y la independencia de las instituciones públicas.