¿Sustituyen las leches vegetales los productos lácteos?

En el mercado ahora se encuentran bebidas lácteas hechas con alimentos jamás pensados, como almendras, avena, arroz y arvejas

Según reportaje publicado en el portal del The New York Times, aunque la leche de vaca sigue siendo la más popular, según las ventas al por menor, las alternativas no lácteas alcanzaron el año pasado una cifra estimada de 2.950 millones de dólares, lo que representan un incremento de 54% más que hace cinco años. Esto según la empresa de estudios de mercado Mintel, con sede en la nación norteamericana.

Ahora se encuentran en el mercado bebidas similares a los lácteos hechas con alimentos jamás pensados, como son almendras, avena, arroz y arvejas.

Destacan en la publicación que estas alternativas de origen vegetal suelen elaborarse luego de dejar en remojo las legumbres, el fruto seco, el grano u otro ingrediente principal, que luego es prensado y colado hasta obtener el líquido o leche.

El texto, señalan que muchas personas prefieren este tipo de bebidas porque necesitan evitar los lácteos. No obstante, algunos las eligen porque creen que son más saludables que la leche de vaca.

En opinión de la nutricionista, María Andreina Pérez, la leche de vaca aporta proteínas que son aminoácidos, además de contener grasas saturadas y colesterol.

Sin embargo, hay mayor prevalencia de intolerancia a nivel intestinal y de alergia en el individuo, dependiendo de la edad.

“Considero que cada una de las leches tienen su aporte nutricional específico para la condición gástrica del paciente, porque en la actualidad existen muchas personas con intolerancia a los lácteos”, acotó.

La especialista recomienda más consumir la leche vegetal, ya que es mejor tolerada. Pero según el aporte y requerimiento de cada paciente, recomienda otras fuentes de proteínas de alto valor biológico que sustituyan la leche en la dieta individual.

“También les doy la opción de consumir leche de vaca en forma de yogurt, que no sólo nos aporta proteínas, sino también probióticos que favorecen la simbiosis intestinal”, destacó.

Entre los beneficios de consumir ese tipo de leche vegetal mencionó que son bajas en grasas y por ende resultan beneficiosas para el corazón e ideales para una digestión más rápida.

Ventajas y desventajas

Entre lo bueno de las bebidas vegetales es que, aunque existen decenas de marcas en el supermercado, se pueden hacer en casa fácilmente. Su aporte calórico suele ser mucho menor a la leche de vaca y carecen de lactosa.

El punto en contra es que según estudios realizados, carecen de proteínas o su aporte es mínimo y al ser compradas en el automercado, la mayoría contiene emulsificantes, estabilizantes e incluso sal, lo que genera un consumo adicional de sodio o azúcares y grasas añadidas.

LAS OPCIONES NO LÁCTEAS