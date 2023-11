Luis Ratti: El 3D será una fecha marcada por el sentimiento nacional

|| Luis Chunga

A juicio del dirigente aragüeño, defender el Esequibo no es un asunto de tendencia política, sino de defender el territorio nacional

El dirigente y candidato presidencial independiente, Luis Alejandro Ratti, está convencido que el próximo domingo 3 de diciembre, por primera vez en la historia se realizará un multitudinario acto masivo de votación, para ratificar a través del referendo que el Esequibo es de los venezolanos.

En conversación con El Periodiquito, Auténtica 107.5 FM y TRV, el dirigente aseguró que será una fecha marcada por el sentimiento nacional para evitar que países extranjeros se apropien de las riquezas que siempre le ha pertenecido a Venezuela.

Caracterizado siempre por utilizar un lenguaje simétrico al que utilizan la alta dirigencia del partido de gobierno, pero a la vez distanciado de la disidencia, se presenta como un dirigente de lo que él llama “la verdadera oposición”.

El empresario resaltó el fervor del nacionalismo patriótico que actualmente vive Venezuela.

“Hemos vivido de todo, fracasos, violencia, millones de venezolanos se fueron del país, pero actualmente siento que nos estamos fortaleciendo y creciendo con un nacionalismo puro, estoy convencido que la crisis que estamos viviendo es la que avivó el fuego nacionalista y patriótico, una muestra de ello es que ahora todos estamos caminando juntos, gobierno, oposición, sectores independientes, iglesias cristianas y católicas, movimientos sociales, empresarios, entre otros sin importar las condiciones políticas”, explicó.

Tiene la certeza que el éxito del referendo marcará el camino del inicio de la recuperación del Esequibo. Sin embargo, advirtió que eso implica acciones diplomáticas, acciones de calle, mecanismos de diálogos y acuerdos internacionales. “El Esequibo es parte de nuestra historia, los venezolanos tenemos que salir y tomar posesión de nuestra tierra que nos pertenece”, señaló.

Nacido en tierra aragüeña, el conferencista hizo un llamado a todos los venezolanos diciendo que “no podemos seguir dándonos la espalda”, al tiempo que rechazó a quienes llaman a la abstención.

“Lo que no imaginaron es que al promover ese tipo de mensajes, fortalecieron lo que ellos no querían fortalecer”, dijo.

Recordó que ser nacionalista no es exclusivo del gobierno o de la oposición. “El nacionalismo es de Venezuela, la única garantía para fortalecer la democracia, el mejor escenario que hemos podido tener en los últimos 25 años para darle paz al país”.

LA OPOSICIÓN QUE RECHAZA

Ratti aprovechó la conversación para rechazar la posición de “la llamada Plataforma Democrática, diciéndole a la gente que el que quiere votar puede hacerlo, pero el que no quiere que no lo haga, eso no puede ser, estoy convencido que todos los partidos políticos tienen que defender a la nación, que alguien se pronuncie de una manera tan fría dándole libre albedrío a la gente”.

Para el dirigente aragüeño, la oposición ha tenido un gobierno “muy mantequilla”, porque a su juicio, de otra manera, “todos estuvieran presos”.

Insistió que el llamado ambiguo de algunos personajes de oposición genera dudas.

“La gente tiene dos confusiones, votar todo enredado, o no vas a votar, no puedes llamar a la abstención”.