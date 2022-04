La realidad de los jóvenes que buscan el sustento de su hogar limpiando parabrisas

UN PROBLEMA DE RAÍCES PROFUNDAS En conversación con la sociólogo Ana de Abreu, explicó que se está frente a un fenómeno, hecho problema o situación social, producto del sistema que se vive. Precisó que son consecuencias o productos concretos de la organización social existente y del modo de vida que evade el fortalecimiento de los valores y compromisos frente a una familia y al entorno. “Muchas veces deshumanizamos la realidad. Cuando observamos a estos niños y adolescentes que trabajan en los semáforos limpiando vidrios, nos remitimos a ese instrumental que tengo en mi cabeza y trato de evaluar lo que veo. Si no estoy formado para entender ese entorno, lo juzgo con todo ese contenido moral que yace en mi conciencia e inconsciencia, lo que me lleva a actuar con un espíritu moralizador (antihumano), sentenciándolos como personas fracasadas, que vienen de familias fracasadas” y no es exactamente así, según la especialista. De Abreu resaltó que aunque muchos intentan “solucionar” sacando a ese joven de la calle, el problema tiene raíces más profundas que deben atenderse. “Tendríamos que ver qué tanto se quiere resolver, si es solo apariencia o trascender en la organización social, lo que es una tarea que lleva tiempo y requiere del esfuerzo del conglomerado social”. Resaltó que los problemas sociales no los resuelve el Gobierno. “Son atendidos pero no se resuelven, porque son expresión de la formación social en la que vivimos”.