World Confederation of Business premia a la excelencia de Unitec

El rector Luis Eduardo Martínez recibirá en Houston el galardón otorgado World Confederation of Business, basada en Houston Texas, otorgó a la Universidad Tecnólogica del Centro (Unitec) “The Bizz Award 2022”, uno de los premios más prestigiosos del sector empresarial, en la modalidad “Beyond Succes”.

Unitec es una universidad venezolana de altísimas exigencias bajo un formato de educación por competencias que se especializa en programas de pre y posgrado en ingenierías y ciencias gerenciales.

Jeison Varela, director regional, comunicó formalmente a las autoridades de la Universidad, la decisión del Comité de Evaluación de premiar la institución e informó que el reconocimiento sería entregado en The Bizz Signature que se realizará en The Moran CityCentre en Houston Texas. Invitando también a participar en The Biz Eurasia a efectuarse en Kazakhstan.

El rector Luis Eduardo Martínez, a quien se ha delegado el recibir el galardón, afirmó que este nuevo premio, que se suma a los muchos recibidos por Unitec, es un logro de los profesores, empleados, estudiantes y directivos que cada día se esfuerzan en mantener un modelo de Universidad marcado por la vanguardia y la excelencia.