Lactancia materna: Gotitas de amor que alimentan al recién nacido

PREVENCIÓN ANTE INFECCIONES DE ORINA Rosalba Contreras, bioanalista y microbiólogo, detalló que una infección urinaria en una gestante, es un riesgo obstétrico desde el punto de vista del parto prematuro y por el riesgo que tiene de perder al bebé. Explicó que este tipo de patologías se producen por los cambios fisiológicos, donde el crecimiento del útero presiona todo lo que es la vejiga, se inflaman los uréteres por la presencia de alguna de las hormonas que se alteran durante el embarazo y se da una infección con muchísima recurrencia. “Es lógico que la paciente debe acudir a su consulta ginecológica para prevenir todo lo que sería el riesgo obstétrico”. Consideró que en países como Venezuela, son frecuentes estos casos por falta de programas educativos que orienten a las madres a cómo evitar estas infecciones u otro tipo de riesgos durante el embarazo. Resaltó que hay un importante número de gestantes jóvenes que no se alimentan bien y no fortalecen la defensa inmune del ser que engendra. “Por un lado la falta de educación y por otro la falta de planificación familiar, factores negativos para el bebé. Las madres no van a consultas privadas porque no tienen dinero, si escasamente pueden comprar sus alimentos, se supone que el Estado debe facilitar consultas públicas”.