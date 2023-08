¡Contundente! Luis Fonsi contó por qué se separó de Adamari López

Después de 14 años de su ruptura amorosa con la presentadora de televisión Adamari López, el cantante Luis Fonsi reveló por primera vez por qué se separó de la mujer.

En una entrevista para MoluscoTV, el puertorriqueño manifestó que la decisión fue difícil para ambos, tanto así que todos los días lloraban.

Asimismo, Luis Fonsi expresó que él le puso punto y final a su relación con López porque no era feliz y necesitaba paz emocional.

“Yo me casé y cuatro años después fue que yo tomé la decisión de separarme y divorciarme porque no era feliz y los hombres y las mujeres merecen ser feliz, los hombres también y si hay algo que no está funcionando hay que alzar la mano y decir oye, yo también quiero ser feliz”, dijo el vocalista durante la conversación.

Igualmente, comentó que jamás hablará cosas negativas de Adamari, solo quiere recordar los momentos bonitos que vivió con ella.

“Yo he decidido quedarme con los momentos bonitos que viví y yo viví muchos momentos muy, muy bonitos. No funcionó, no todas las relaciones funcionan y es la realidad y nos pasa a todos y uno sigue adelante y sigue siempre con una sonrisa”, declaró el puertorriqueño.