Taylor Swift lanzará su undécimo disco de estudio

Taylor Swift lanzará este viernes ‘The Tortured Poets Department’, su undécimo disco de estudio, en el que estuvo enfocada durante dos años y del que ha asegurado que es su álbum “más necesario”.

Taylor Swift anunció este trabajo el pasado 4 de febrero al recibir el decimotercer Grammy de su carrera, en la última edición de esos premios.

Inmediatamente después, la cantante, de 34 años, publicó la portada en sus redes sociales, al igual que la lista de nombres de las canciones, y sus fans más fieles pudieron comprarlo en preventa en la página oficial.

Tras eso hubo muy poca información al respecto. Sin embargo, en su gira mundial ‘The Eras Tour’ Taylor Swift ha hablado de su proceso de creación y durante uno de sus más recientes conciertos en Melbourne, Australia, aseguró que el álbum fue como “un salvavidas” para ella.

“Necesitaba hacerlo. (…) Me recordó por qué escribir canciones es algo que realmente me ayuda en la vida y nunca he tenido un álbum en el que haya necesitado escribir canciones tanto como en ‘Tortured Poets'”, dijo la autora de ‘Willow’.

Con información de 2001