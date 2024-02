Consejos de una especialista que ayudan a pasar el día despierta

Pasar el día despierta y con los sentidos al cien por ciento es el deseo de la mayoría de las personas para poder de rendir en sus diferentes tareas, pero a veces esto no es posible.

Generalmente las personas que pasan largas horas sentadas frente a una computadora en algún momento sienten un bajón de energía y en lo primero que piensan es en tomarse una taza de café.

Si es tu casa, te interesa conocer lo que la médico internista y reumatóloga Anne Fleck, piensa al respecto. La especialista, autora de libros como ¡Energía!, explica por qué esto no es una buena idea para todas las personas.

¿Cómo pasar el día despierta sin café?

La especialista señala que existen otras maneras de superar el bajón de energía que se presenta en el transcurso del día sin tomar café. Aunque no descarta que las personas consuman esta bebida, sin embargo, acota que, el consumo aceptable, siempre y cuando no se exceda de las tres tazas.

Por otra parte, Fleck indica que beber café es beneficioso para muchas personas porque es antioxidante y un estimulante y protector del hígado. Pero todo lo que vaya más allá puede resultar problemático porque puede, por ejemplo, reducir la sensibilidad a la insulina inmediatamente después de las comidas.

Incluso, señala que no todo el mundo puede metabolizar el café y la cafeína que contiene.

¿Qué hacer?

Partiendo de los argumentos de la especialista, lo ideal es que se busquen alternativas que te permitan pasar el día despierta. Una opción que recomienda la internista, es consumir té verde. Contiene cafeína, pero va acompañada de principios activos valiosos y antioxidantes que no tiene el café.

No obstante, debes tener presente que no debe consumirse demasiado tarde en el día, ya que no espabila tan rápido como el café, aunque su efecto dura más.

De igual manera, la especialista recomienda:

– Cuando se presente el bajón de energía, da un paseo al aire libre.

– Realiza respiraciones profundas para aumentar el suministro de oxígeno al cerebro.

– Levantarse y acercarse a una ventana. Caminar y hacer círculos con los brazos puede ayudar a espabilarse.

– Echarse agua fría en la cara y los antebrazos también ayuda a pasar el día despierto sin tener que beber té o café cuando se presente el bajón de energía.