Papa Francisco: “No veo televisión desde el año 1990, es una promesa a la Virgen del Carmen”

Durante su pontificado, el Papa Francisco demostró especial devoción por algunos santos y advocaciones marianas.

Ejemplo de ello es la elección de su nombre en honor al Santo de Asís, o su devoción por la Virgen Desatanudos, cuya imagen está presente en su escritorio, y a quien en 2021 le rogó por el fin de la pandemia.

Aclaró que no hay una razón en particular y aclaró que ni siquiera ve los partidos de San Lorenzo, el club de fútbol del que es simpatizante.

En este punto, el Pontífice aseguró que está al tanto de la actualidad de su equipo porque “hay un guardia suizo que todas las semanas me deja los resultados y cómo va en la tabla” de posiciones.

“Yo no veo televisión simplemente porque en un momento sentí que Dios me pidió eso; un 16 de julio del ’90 hice esa promesa, y no me falta”.