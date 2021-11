CNE recuerda regulaciones en materia de difusión de propaganda electoral en medios

El Consejo Nacional Electoral (CNE) recordó las regulaciones establecidas para la difusión de propaganda electoral a través de los diferentes medios de comunicación.

En una publicación realizada en la red social Twitter @cneesvzla, el ente electoral indicó que sobre la propaganda en periódicos impresos, los candidatos, candidatas y las organizaciones podrán contratar la difusión de su mensaje de campaña en periódicos impresos de circulación nacional, regional o local.

No obstante, el espacio para este mensaje no podrá ser de media página diaria si se tratan de periódicos impresos de tamaño estándar, y en tamaño tabloide, hasta una página diaria no acumulable.

Mientas que para la propaganda electoral difundida a través de las tecnologías de la información y de la comunicación, el CNE lleva un registro de las cuentas de redes sociales y sitios web oficiales de cada candidata o candidato para su monitoreo.

Por otra parte, la difusión de campaña electoral a través de operadores de telecomunicación con mensajería de texto, podrá ser hasta un mensaje diario. Los responsables de la contratación también deben cumplir con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones.

Las regulaciones establecidas para la campaña electoral, destaca el Poder Electoral en su cuenta de Twitter, están estrictamente enmarcadas en una serie de instrumentos jurídicos que permiten el cumplimento de la fiscalización electoral adoptada por unanimidad por los cinco rectores del Consejo.

