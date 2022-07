CNP Aragua rechazó la “desprofesionalización” del ejercicio periodístico

“UNIVERSIDAD DE LA VIDA” Carola Chávez, segunda vicepresidenta de la Comisión Permanente de Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional (AN), señaló en días pasados que fueron instaladas las mesas de trabajo para la revisión y la reforma de la Ley del Ejercicio del Periodismo, sin embargo, pero aseguró no poder precisar cuáles son los artículos que serán modificados, aunque alertó sobre una posible inclusión de los no graduados en universidades certificadas. “Ha surgido un periodismo popular, un periodismo que no pasa por la universidad académica, sino por la universidad de la vida y de la actividad misma”, expresó la parlamentaria.