El 87% de las atenciones en la Sociedad Anticancerosa de Aragua fueron a mujeres

SALA DE QUIMIOTERAPIA

Hace unos días, la Sociedad Anticancerosa de Aragua inauguró la sala de aplicación de quimioterapia, un proyecto que tenían desde hace varios años y con el que atenderán a los pacientes con el cáncer más avanzado a un bajo precio. “Recordemos que la quimioterapia son medicamentos contra las células cancerosas, tienen una toxicidad, por lo tanto, al administrar tratamiento de quimioterapia no es tan sencillo. Tiene que haber supervisión médica y un espacio adecuado”, puntualizó. Inicialmente esta sala arrancará con la atención en pacientes con cáncer de cuello uterino que ameriten quimioterapia, los otros tipos serán tratados en los próximos meses. Se conoció que aproximadamente cinco especialistas atenderán a los pacientes en estos espacios que tienen seis camas para la aplicación de la quimioterapia. El director médico de la SAEA aclaró que esta sala es ambulatoria y no hospitalaria, los pacientes serán tratados entre las 7:00 am hasta las 5:00 pm de lunes a viernes. Agregó que tampoco venderán medicamentos de quimioterapia, “el paciente debe buscarlo en los centros autorizados”.