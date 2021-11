Ariagny Daboin: Fue una sorpresa ganar la corona de Miss Venezuela Mundo

|| Yirvis Vásquez

Su l egado es enseñar el propósito de la vida y la capacitación laboral desde muy temprana edad. Ariagny Daboin, Miss Mundo Venezuela 2022, es una joven psicóloga de 24 años que representará al país el año próximo en el Miss World y que en entrevista exclusiva para El Periodiquito, confesó su sorpresa de ganar esta carona, aunque alguna vez la soñó.

“Fue una sorpresa para mí, no me lo esperaba, aunque tenía la esperanza de representar a mi país en este concurso, pero habían muchas candidatas muy buenas, por lo que veía todo complicado, aunque me visualicé en el top 5, pero no con la corona”.

Aseguró que ella sabía que podía ser un “batacazo”, porque reconoce cuánto ha trabajado por lograrlo.

Es de destacar que Daboin no representó al estado Aragua en el Miss Venezuela 2021, sino a Cojedes, pero esto no deja de acreditar a la región como una de las entidades con más coronas en los certámenes nacionales e internacionales.

INSPIRACIÓN FAMILIAR

Ariagny es parte de la familia de Peoples Models Internacional, donde aprendió sus primeros tips de belleza y estilo.

Confesó cuál de todas las reinas que ha tenido Venezuela ha sido su inspiración.

“Desde muy pequeña siempre estuve viendo a Alicia Machado y admirándola, sin embargo, mi mamá es mi motivación principal desde los siete años ella sabía que me gustaba el mundo del modelaje, ella fue quien me hizo creer en este sueño al igual que mis mentores de la casa de modelaje”.

LA BELLEZA COMO UN VALOR

Referente a los cambios que se han experimentado en los concursos de belleza, la joven considera que los estereotipos han cambiado mucho, cambios de los que se siente orgullosa de ser parte.

“Actualmente no se busca una belleza sin sentido, ahorita no solo es belleza física, sino belleza como valor, esta viene acompañada de, contenido, conocimiento, amor propio que va desde la inteligencia emocional, hasta la facilidad de promover valores, salud física y mental”.

LABOR SOCIAL

Debido a que no todo es belleza física la actual Miss Mundo 2021 ha trabajado con distintas organizaciones sin fines de lucro en el estado Aragua, entre ella Horacio Estrada, fundación para niños con cáncer y casas abrigos de la ciudad.

TRABAJEN POR UN SUEÑO

La hermosa aragüeña recomendó a todas las jóvenes que quieren estar en el mundo de la belleza, que trabajen por su sueño, “bien sea por un concurso de belleza u otra carrera luchen por lo que quieren que nada es inalcanzable, mientras tenga el tiempo, las energías y las posibilidades todo se logra”.

Asegura que pasada toda esta etapa como Miss, sueña con crear una propia fundación que se encargue del trabajo mencionado, asimismo una empresa que comercialice su propia línea de ropa.

CAPACITACIÓN LABORAL

Como toda reina, su propósito es ayudar y enseñar a quien más lo necesita, y seguir construyendo para una mejor sociedad.

En esta oportunidad, Ariagny comentó que su proyecto estará basado en la capacitación laboral desde los más jóvenes, para que se defiendan más adelante a la hora de emprender un negocio.

“Me gustaría trabajarlo en el sector de San Vicente, municipio Girardot del estado Aragua, donde ya trabajé en una oportunidad como psicólogo clínico, en el colegio Fe y Alegría, sin dejar a un lado las casas de abrigo”.

Asimismo, manifestó que ama enseñar, “vinimos al mundo precisamente a eso, a aprender lo que debemos y dejar una huella en las personas que tocamos”.

ARAGUA: CUNA DE REINAS Muchas han sido las nacidas en Aragua que se han coronado con este título, y otros más, pero e l primer Back to Back entre aragüeñas lo protagonizó hace unas semanas, Ariagny Daboin y Alejandra Conde, quien pronto partirá a Puerto Rico a representar a Venezuela.“Esta corona no quiere salir de Aragua”, expresó Daboin entre risas. Aseguró estar feliz con lo que vive, además de indicar que es una responsabilidad muy grande que acepta con disciplina y humildad. “Necesito ir mejorando más, para que mi nombre no solo quede en la historia como una más, sino lograr una buena representación en el extranjero y poder traer alegría a mi estado, y a todo un país con la corona internacional”.

ARAGÜEÑAS CON TÍTULOS DE REINA

Bella La Rosa

Miss Venezuela 1970

Carmen Josefina "Pilín" León

Miss Venezuela Mundo y Miss Mundo 1981

Alicia Machado

Miss Venezuela 1995 / Miss Universo 1996/ Reina Mundial del Café 1996

Daniela Kosán

Miss Venezuela International 1997

Mariángel Ruiz Torrealba

Miss Venezuela 2002

Andreína Castro

TOP 10 Miss Venezuela

Caroline Medina

Miss Venezuela Earth 2010 y Reina Hispanoamericana 2010

Elian Herrera

Miss Venezuela Internacional 2013

Stephanie de Zorzi

Miss Earth Venezuela

Maira Alexandra Rodríguez

Miss Earth Venezuela 2014

Maydeliana Díaz

Reinado Internacional del Café 2016

Alejandra José Conde Licón

Miss Venezuela Mundo 2020