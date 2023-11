Más de 100 militares fueron secuestrados en El Cauca Colombia

La situación de orden público en el corregimiento de El Plateado, al norte del Cauca, con el paso de las horas se pone mucho más tensa en medio de la asonada que se presentó en la tarde de este sábado, 4 de noviembre, donde la comunidad, impulsada por las disidencias de las Farc, arremetieron contra la Fuerza Pública

La más reciente información, indica que un pelotón de militares fue secuestrado en esta zona del país por la propia comunidad, que está actuando obligada por la columna Carlos Patiño, de las disidencias lideradas por alias ‘Iván Mordisco’.

Debido estos problemas de orden público en la región, el comandante general de las Fuerzas Militares, general Helder Giraldo Bonilla, se desplazó hasta el departamento del Cauca, para atender personalmente la situación de orden público en el departamento.

Los hechos iniciaron en la noche de este sábado, 4 de noviembre, cuando se conoció que la población estaba siendo influenciada con pagos de dinero por líderes de la Carlos Patiño, para que participaran en la asonada contra la Fuerza Pública que se encontraba en la zona.

El encargado de finanzas del frente Carlos Patiño, de las disidencias, habló de los pagos que se están haciendo a la comunidad de El Plateado, para que participen en una asonada por la presencia del Ejército Nacional en este corregimiento.

En uno de los audios, el jefe de finanzas de dicho frente le pide cuentas a sus hombres de los bonos que les están dando a los líderes para que participen en la asonada, dado que, al parecer, los resultados no eran los esperados por él.

“Compañeros y compañeras, buenas tardes, por aquí con el gran. Yo quiero saber qué es lo que está pasando realmente, porque esta no es la maniobra que yo esperaba, señores. Esto me tiene completamente decepcionado, como se me están comportando. La bonificación de líderes no la conozco, no sé dónde están, no sé qué están haciendo, me han dejado solo y realmente por eso se me están saliendo las cosas de las manos”, dice.

Otro audio deja en evidencia la manera en que este frente, de las disidencias que comanda alias Iván Mordisco, está instrumentalizando a la población, para que saquen de su territorio al Ejército. Sin embargo, pide más organización para cumplir con su objetivo, dado que la “gente no quiere copiar” y aún hay uniformados en el territorio.

“Hay una comunidad grande, pero está demasiado dispersa, la gran mayoría está en el parque. Otros están de distinta manera en otros sectores y hay un grupo de soldados hacia la salida, pero el resto se me está encaramando hacia la cordillera. La gente no quiere copiar, qué hago”, agrega.

Revisan operaciones de seguridad

El comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Giraldo Bonilla, junto a los comandantes regionales en el Cauca, revisaron a lo largo de este domingo, 5 de noviembre, las operaciones de seguridad, estabilidad y tareas de desminado militar en El Plateado.

Así mismo, las Fuerza Militares informaron que también se encuentran revisando detalladamente los hechos presentados en las últimas horas con una unidad militar en esa zona, la cual fue abordada por la comunidad, que estaría siendo financiada por las disidencias de las Farc.

