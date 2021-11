Henrique Capriles: “Los resultados del 21-N son la mayor victoria de la oposición”

||AN

A juicio del dirigente político y exgobernador del estado Miranda, los resultados del domingo son un logro para los sectores de oposición quienes no tenían más de 29 alcaldías y ahora obtuvieron 117 municipios y 3000 concejales, incluyendo suplentes.

Capriles dijo que hay 18 estados del país donde el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) no llegó a la mitad de los votos, entre estos figuran el estado Falcón, Apure, Mérida y Lara.

Por esta razón, exhortó a la población a no creer que en estas elecciones ganó el oficialismo, “aquí el gran derrotado el domingo es el madurismo. No se dejen confundir, no se dejen guiar por una dispersión del voto”, sostuvo. Asimismo, reiteró que la oposición perdió 89 alcaldías por falta de unidad, al tiempo que enfatizó la victoria obtenida en otras entidades.

"En Falcón no había ninguna alcaldía. Hemos comenzado la reconstrucción de una fuerza y eso va de abajo hacia arriba. Para lograr el cambio, hay que pasar por esto", expresó.

Indicó que un punto de partida para los adversarios del presidente Nicolás Maduro es un próximo encuentro en estos términos: “La oposición debe dar la discusión a lo interno. Ojalá que podamos hacer un gran Consejo Federal con todos los candidatos electos”, insistió.