Los “vapers” y su efecto en la salud

Vapers o cigarrillos electrónicos, cada día toman más auge entre los jóvenes. Pero ¿sabes todo sobre esta nueva forma de fumar? Aquí te contamos todo lo que deberías saber sobre ellos.

Los vapers son unos dispositivos usados para fumar que funcionan con pilas y poseen unos cartuchos donde va el líquido que da sabor al cigarro. Estos contienen nicotina, saborizantes artificiales y sustancias químicas.

La mayoría de estos químicos contienen propilenglicol y glicerina vegetal. Estos al calentarse a cierta temperatura, se producen compuestos como la acroleína, el formaldehido y los aldehídos ácidos.

Todos estos tóxicos al ser inhalados. Es decir, aunque los líquidos no los contengan es su base, no significa que el cuerpo humano, específicamente los pulmones, no estarán expuestos a ellos.

Hablan los expertos sobre los vapers

Ilona Jaspers, toxicóloga de la Universidad de North Carolina en Chapel Hill, lleva 20 años estudiando los efectos en la salud de muchas sustancias que pueden inhalarse. Siete de ellos enfocados en la investigación de los cigarrillos electrónicos.

Luego de que Jaspers supiera de la primera muerte causada por el vapeo, aseguró: “Es diferente cuando uno lee sobre esto en la literatura y de una forma más anónima en lugar de verlos [adolescentes con respiradores] en la televisión”, comentó. “Afecta a nivel personal”.

Mucho se ha dicho sobre estos vapers, como por ejemplo que son más sanos, o hacen menos daño que los cigarrillos tradicionales.

En base a esto, expertos indican que al “vapear” no se quema nada. No producen humo sino vapor fruto del calentamiento de las sustancias. Pero hasta la fecha no hay estudios concluyentes que hayan analizado la composición química de este vapor.

Debido a esto, no se puede determinar con exactitud si los efectos del vaper son igual o menos nocivos que los cigarros tradicionales En los estudios a corto plazo se ha observado una irritación en la función pulmonar al vaporear.

Efectos de la nicotina

Aunque no está demostrado científicamente lo nocivo que puede ser el fumar cigarrillos electrónicos, si sabemos a ciencia cierta los efectos que tiene la nicotina en nuestro cuerpo.

Puede ralentizar el desarrollo cerebral en los adolescentes, y afectar la memoria, concentración, aprendizaje, auto-control, atención y estado de ánimo de una persona. De igual modo, puede aumentar el riesgo de sufrir otro tipo de adicciones en la vida adulta. En conclusión, el vapeo puede irritar y dañar los pulmones, causando graves daños.

