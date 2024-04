La nueva opción de WhatsApp para organizar conversaciones: Chat Filters

WhatsApp, la popular aplicación de mensajería instantánea, lanzó nuevos filtros de chat para facilitar la organización y el acceso a las conversaciones. Con esta opción, los usuarios podrán encontrar rápidamente los mensajes que necesitan sin tener que desplazarse por toda su bandeja de entrada.

“Abrir WhatsApp y encontrar la conversación adecuada debería resultar rápido, fluido y sencillo”, afirma la compañía en un comunicado. “A medida que la gente usa cada vez más WhatsApp, es más importante que nunca poder acceder a sus mensajes rápidamente. Es por eso que hoy lanzamos nuevos filtros de chat para que puedas hacerlo sin tener que desplazarte por toda tu bandeja de entrada”, dice Meta en su publicación.

Los nuevos filtros de chat se encuentran en la parte superior de la lista de chats y permiten a los usuarios elegir entre tres opciones:

Todos: La vista predeterminada que muestra todos los mensajes.

No leídos: Ideal para ver qué conversaciones necesitan atención o respuesta. Muestra mensajes que el usuario ha marcado como no leídos o que aún no se han abierto.

Grupos: Agrupa todos los chats grupales en un solo lugar, facilitando la búsqueda de favoritos, como la cena familiar semanal o la planificación de las próximas vacaciones. Esta función también incluye subgrupos de comunidades.

WhatsApp asegura que estos filtros ayudarán a los usuarios a mantenerse organizados, encontrar sus conversaciones más importantes y navegar por los mensajes de manera más eficiente. La compañía también ha anunciado que continuará desarrollando nuevas opciones para ayudar a los usuarios a concentrarse en lo que más importa.

Los nuevos filtros de chat ya están comenzando a implementarse y estarán disponibles para todos los usuarios en las próximas semanas.

