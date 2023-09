Gustavo Duque sobre las primarias: “A pocas semanas del proceso no hay ánimo ni organización”

El alcalde de Chacao y dirigente nacional de Fuerza Vecinal, Gustavo Duque, aseguró a pocas semanas del proceso de primarias que “no hay ánimo ni organización”.

“Veo la situación muy complicada, sin ánimos de torpedear, siempre desde el ánimo de ver como mejoramos. A pocas semanas el proceso (de primarias) hay inconvenientes, que si hay voluntad de hacer las cosas bien van a repercutir en que participe más gente, en que haya más ánimo en la calle y que podamos lograr el objetivo final que es tener un solo candidato que represente a la mayoría de los venezolanos”, dijo Duque.

Opinó que ese candidato que surja a partir de la elección primaria tenga la oportunidad de postularse y darle a los venezolanos un “desenlace real, no uno de incertidumbre”.

En ese sentido, Duque propuso este jueves aplazar la primaria. “Probablemente la decisión más madura sea: vamos a reorganizar. Vamos a poner dos meses más, esto no daña el evento. Hay muchas personas dispuestas a que esto salga mejor y que no sea una elección referencial. Hagámoslo al revés y animemos a la gente”, sugirió.

“En Fuerza vecinal estamos tratando de apoyar en lo que sea necesario, pero me consigo con cosas que me dice los vecinos y que a mí me genera ciertas preocupaciones, es la forma en cómo se están desarrollando el proceso (…) Por ejemplo, yo creo que si tenemos tantos centros electorales no vamos a ser eficientes, en el municipio Chacao pasamos de 29 centros a cuatro y no son centros como tales, tienen pocas mesas. Yo hablo de un municipio pequeño y que la gente podría caminar al centro electoral pero no hay ánimo, si no hay ánimo en un espacio pequeño imaginemos en la Venezuela profunda”, expresó.

Advirtió que hay dirigentes políticos en el interior del país que aún no han definido cuáles van a ser sus centros de votación. “Hay cosas que revisar en el proceso de elección”, insistió.

El líder municipal de Chacao manifestó además que respeta “la trayectoria de los políticos en Venezuela” pero a su juicio “en algún momento todos los que coincidimos con la vía electoral nos vamos a tener que encontrar”.

Reiteró que Fuerza Vecinal ha mantenido su posición de apoyo aún cuando la mayoría de la oposición no estaba de acuerdo con realizar elecciones primarias de cara a las presidenciales del próximo 2024. “Uno de los paladines de las primarias ha sido Fuerza vecinal. Cuando los demás decidieron abandonar la vía electoral estuvimos ahí y pedimos primarias. ‘Y es nuestra tesis: primarias para todos los cargos’. Es la única forma de que puedas reconocer el liderazgo de cualquier dirigente que esté en lo más profundo de Venezuela”, recalcó. Del mismo modo, agregó que no es culpa de factores opositores que algunos aspirantes a los comicios internos estén inhabilitados pero “es un hecho político que está allí y es la verdad que tenemos hoy”. El político señaló que “estamos llamados y obligados a darle una respuesta contundente al país sobre las primarias, pasan los días y pasan las semanas y yo creo que llegó el momento”.

Con información de Globovisión