Yadier Molina nuevo almirante del Magallanes

|| Cortesía LVBP.com

Yadier Molina iniciará una nueva etapa en su carrera durante la venidera temporada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. Maximiliano Branger, presidente de los Navegantes del Magallanes, anunció que el equipo contratará al Grande Liga como su nuevo mánager para la 2022-2023.

La información, que se convirtió en tendencia en redes sociales, puso fin a varios rumores en torno al próximo estratega de la nave, luego que Wilfredo Romero no llegara a un acuerdo para continuar con el equipo, tras guiarlo a su decimotercer título en enero.

Molina, de 39 años de edad, ratificó que pondrá fin a su dilatada trayectoria de 19 años en las Grandes Ligas, una vez concluya la campaña 2022 de MLB para comenzar su recorrido en el campo como técnico.

“Estoy terminando mi carrera como jugador. Tengo muchos amigos en Venezuela, sé el nivel de sus peloteros y de competencia en la liga, allá aman el beisbol. Eso me motivó, además de ser mánager del Magallanes, un equipo histórico”, comentó el boricua, que se unió a la rueda de prensa –vía plataforma Zoom- desde Júpiter, Florida, sede del campamento primaveral de los Cardenales de San Lui, junto con Luis Blasini, gerente deportivo de los bucaneros.

A principios de marzo, Branger había señalado que se tomaría un tiempo prudente para analizar la contratación del próximo timonel del navío. Durante el proceso, apareció la alternativa de Molina y no dudó en tomarla.

“Es un plus para la liga, la opción perfecta para el Magallanes y su objetivo de repetir el campeonato”, destacó el directivo.

Molina dijo “Cuando caiga el último out de la Serie Mundial, me retiro y me concentro en mi carrera de coach”, agregó.