Real Madrid y Milan con paso firme hacia las semifinales de la Champions League

El Real Madrid, vigente campeón europeo y plusmarquista de la competición con 14 títulos, y el Milan, que luce siete “orejonas” en sus vitrinas, impusieron galones ante Chelsea (2-0) y Nápoles (1-0), ayer como locales en la ida de cuartos de la Liga de Campeones.

Ahora el Chelsea y el Nápoles, que terminaron con diez jugadores, deberán remontar el próximo martes en sus estadios en la vuelta si quieren pisar las semifinales.

Los goles de Karim Benzema (21) y Marco Asensio (74) ofrecen una buena ventaja al Real Madrid ante un Chelsea que jugó con diez desde la expulsión de Ben Chilwell en el 59.

Un año después, día por día, del partido que dio el pase al Real Madrid a semifinales de la Champions frente al Chelsea la pasada temporada, el equipo blanco dominó al conjunto inglés, cuyo objetivo desde el principio fue intentar salir vivo del Bernabéu.

MAIGNAN CONTRA EL ENTUSIASMO

En San Siro el Nápoles salió entusiasmado, contagiado en la Champions del estado de excitación propio de un equipo que está a punto de reconquistar el Scudetto, que solo ganó con Diego Maradona en 1987 y 1990.

Mike Maignan, el flamante nuevo portero titular de la selección francesa, mostró galones con dos manotazos (4 y 11) a disparos lejanos de Anguissa y Piotr Zielinski.

El Milan poco a poco se fue asentando y dio el golpe justo antes del descanso (40): el español Brahim Díaz inició una cabalgada con un elegante gesto que dejó atrás a dos rivales y concluyó la jugada Ismaël Bennacer con un latigazo.

En el 74 el Nápoles perdió a Frank Anguissa, que vio la segunda amarilla por una entrada a Theo Hernandez, por lo que en la recta final se dedicó a minimizar daños.

Con solo un gol en contra, el equipo de Spalletti, que hoy no pudo contar por lesión con su mejor goleador Victor Osimhen, confía en la magia del estadio Diego Maradona para seguir soñando esta temporada.

“He visto una buena actitud de mis jugadores. No tienen experiencia internacional, no tienen la edad o no han jugado partido de esta importancia. Maignan ha hecho dos o tres intervenciones capitales”, resumió Spalletti.

||AP