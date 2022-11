Atacaron Embajada de Rusia en Polonia

El Ministerio de Exteriores de Rusia denunció ayer ataques a su Embajada en Polonia, por lo que exigió a las autoridades de esa nación una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos.

Desde el organismo agregaron que los policías que se encontraban en el lugar no trataron de detener a los atacantes, refiere Sputnik. “La noche del 11 al 12 de noviembre unos sujetos no identificados intentaron dos veces atacar nuestra misión diplomática en Varsovia.

EEUU RECHAZÓ DECLARACIONES DE KIEV

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recalcó que lo dicho del presidente ucraniano con respecto a los fragmentos del misil no representa una prueba. “No es una evidencia”, comentó Biden citado en un comunicado de la Casa Blanca. Zelenski afirmó que no tenía ninguna duda de que el misil no era ucraniano, pese a las evidencias presentadas por la OTAN.